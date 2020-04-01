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“التقاعد” تعلن تمديد الصرف للمعاشات التقاعدية للمستفيدين المقرر إيقاف معاشاتهم

“التقاعد” تعلن تمديد الصرف للمعاشات التقاعدية للمستفيدين المقرر إيقاف معاشاتهم

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إصابة 3 عمال إثر انهيار مبنى سكني بالبدائع

إصابة 3 عمال إثر انهيار مبنى سكني بالبدائع
http://almnatiq.net/?p=849189
المناطق / البدائع

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة البدائع مساء اليوم حادث انهيار جزء من مبنى سكني تحت الانشاء مكون من دور واحد يقع بحي الحزم .. وفي التفاصيل ذكر المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بالقصيم العقيد ابراهيم اباالخيل ان مركز التحكم والتوجيه بادارة الدفاع المدني بمحافظة البدائع تلقى بلاغاً عن الحادث من الهلال الاحمر في الساعة ( 2:55 ) من مساء اليوم الأربعاء فتمت مباشرة الحادث وفقاً لمتطلبات الموقف وقد نتج عنه اصابة ثلاثة عمال من الجنسية الاسيوية تم نقلهم للمستشفى بواسطة الهلال الأحمر قبل وصول البلاغ للدفاع المدني … واضاف الـعقيد اباالخيل ان مساحة الجزء المنهار تـقد بـ (108) متر مربع وقد قتصر دور الدفاع المدني على تنفيذ الجانب الوقائي والتأكد من عدم وجود محتجزين داخل الموقع ولاتزال اجراءات التحقيق مستمرة لتحديد سبب الحادث

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