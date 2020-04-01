احدث الأخبار

إيداع أكثر من 110 ملايين ريال في حسابات مربي الماشية
أبرز المواد
 فرنسا : 502 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد
أبرز المواد
 “التقاعد” تعلن تمديد الصرف للمعاشات التقاعدية للمستفيدين المقرر إيقاف معاشاتهم
أبرز المواد
 الصحة: تسجيل (157) حالة إصابة و6 وفيات جديدة بفيروس كورونافي المملكة
أبرز المواد
 إيقاف تحديث التقارير الطبية لذوي الإعاقة لحين انتهاء أزمة كورونا
أبرز المواد
 إصابة 3 عمال إثر انهيار مبنى سكني بالبدائع
منطقة القصيم
 الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعلن عن تسهيلات جديدة للشركات المستثمرة والعاملة في القطاع لمواجهة تداعيات فايروس “كورونا”
أبرز المواد
 رسميا..قصر ممارسة نشاط نقل الركاب بالتطبيقات الذكية على السعوديين
أبرز المواد
 موارد الرياض تنفذ أكثر من 82 زيارة لمقر سكن وعمل العمالة الوافدة
منطقة الرياض
 مستشفى المخواة يطلق حملة الدم ” المحافظ ” أول المتبرعين في تطوع الحسام
منطقة الباحة
 بلدية حقل تواصل أعمال التطهير خلال أوقات منع التجول
منطقة تبوك
 أمير الجوف يطلع على الإجراءات الاحترازية لنزلاء السجون للوقاية من كورونا ويوجه بسرعة الرفع لمن تنطبق بحقه شروط الإفراج
منطقة الجوف
إيداع أكثر من 110 ملايين ريال في حسابات مربي الماشية

إيداع أكثر من 110 ملايين ريال في حسابات مربي الماشية

أبرز المواد
فرنسا : 502 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد

فرنسا : 502 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أبرز المواد
“التقاعد” تعلن تمديد الصرف للمعاشات التقاعدية للمستفيدين المقرر إيقاف معاشاتهم

“التقاعد” تعلن تمديد الصرف للمعاشات التقاعدية للمستفيدين المقرر إيقاف معاشاتهم

أبرز المواد
الصحة: تسجيل (157) حالة إصابة و6 وفيات جديدة بفيروس كورونافي المملكة

الصحة: تسجيل (157) حالة إصابة و6 وفيات جديدة بفيروس كورونافي المملكة

أبرز المواد

إيقاف تحديث التقارير الطبية لذوي الإعاقة لحين انتهاء أزمة كورونا

إيقاف تحديث التقارير الطبية لذوي الإعاقة لحين انتهاء أزمة كورونا
http://almnatiq.net/?p=849193
المناطق - الرياض

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، م. أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا وزاريًّا يقضي بإيقاف تحديث التقارير الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة من تاريخ تعليق الحضور لمقار العمل بالدولة، وتأجيل التحديث لحين الانتهاء من تداعيات أزمة كورونا وعودة المنشآت الصحية إلى عملها بشكل اعتيادي.

ونص القرار الوزاري على استمرار صرف الإعانات الشهرية لجميع المستفيدين عدا- حالات الوفاة- وذلك خلال الفترة الحالية، حيث يأتي هذا القرار تماشيًا مع المسؤولية المجتمعية المناطة بالوزارة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة.

يذكر بأن الوزارة تسعى من خلال هذا القرار إلى التخفيف من المعاناة عن الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة الحالية، وضمان حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة، وتذليل كافة التحديات التي تواجههم، وللتخفيف على المنشآت الطبية التي تسخر كافة إمكاناتها وطاقاتها المكافحة فيروس كورونا.

روابط ذات صلة

إيداع أكثر من 110 ملايين ريال في حسابات مربي الماشية

إيداع أكثر من 110 ملايين ريال في حسابات مربي الماشية
فرنسا : 502 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد

فرنسا : 502 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد
“التقاعد” تعلن تمديد الصرف للمعاشات التقاعدية للمستفيدين المقرر إيقاف معاشاتهم

“التقاعد” تعلن تمديد الصرف للمعاشات التقاعدية للمستفيدين المقرر إيقاف معاشاتهم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*