إيقاف تحديث التقارير الطبية لذوي الإعاقة لحين انتهاء أزمة كورونا

المناطق - الرياض

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، م. أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا وزاريًّا يقضي بإيقاف تحديث التقارير الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة من تاريخ تعليق الحضور لمقار العمل بالدولة، وتأجيل التحديث لحين الانتهاء من تداعيات أزمة كورونا وعودة المنشآت الصحية إلى عملها بشكل اعتيادي.

ونص القرار الوزاري على استمرار صرف الإعانات الشهرية لجميع المستفيدين عدا- حالات الوفاة- وذلك خلال الفترة الحالية، حيث يأتي هذا القرار تماشيًا مع المسؤولية المجتمعية المناطة بالوزارة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة.

يذكر بأن الوزارة تسعى من خلال هذا القرار إلى التخفيف من المعاناة عن الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة الحالية، وضمان حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة، وتذليل كافة التحديات التي تواجههم، وللتخفيف على المنشآت الطبية التي تسخر كافة إمكاناتها وطاقاتها المكافحة فيروس كورونا.