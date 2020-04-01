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فرنسا : 502 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد

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فرنسا : 502 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد

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المناطق - وكالات

سجلت فرنسا 502 حالة وفاة داخل المستشفيات في الـ 24 ساعة الماضية بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد إلى 4032 حالة.
وأوضح مدير عام الصحة الفرنسي جيروم سالومون أن عدد المصابين في المستشفيات ارتفع إلى 24639 مريض، منهم 6017 شخص في العناية المركزة في حالة خطر، مبيناً أن هذا الرقم يتجاوز الطاقة الاستيعابية في فرنسا.
ولفت ديروم سالومون إلى وجود 10935 حالة تعافي من المرض منذ أواخر يناير المنصرم.

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