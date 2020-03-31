ساعات منع التجول بنجران .. رجال الأمن عينٌ ساهرة .. والسكان التزام وامتثال

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واصلت وكالة الأنباء السعودية “واس” جولاتها الميدانية المستمرة خلال ساعات أمر منع التجول بنجران ورصدت مدى الالتزام التام من قبل المواطنين والمقيمين من خلال خلو الشوارع والتقاطعات والميادين من المارة والمركبات، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وأبرزت “واس” الجهود الحثيثة والانضباط الكبير لدى رجال الأمن من مختلف القطاعات والأجهزة الأمنية وهم عين ساهرة على راحة المواطنين والمقيمين، ومتابعتهم لتطبيق أمر منع التجول، الذي يأتي حرصاً من القيادة الرشيدة على صحة وسلامة الجميع.

