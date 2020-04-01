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نائب أمير منطقة الجوف يعقد اجتماعاً مرئياً بجمعية البر الخيرية ومديري فرع التجارة ومجموعة stc بالمنطقة

نائب أمير منطقة الجوف يعقد اجتماعاً مرئياً بجمعية البر الخيرية ومديري فرع التجارة ومجموعة stc بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=849222
المناطق - الجوف

عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف اليوم اجتماعا مرئيا مع نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالجوف الدكتور نواف بن ذويبان الخالدي، ومدير الجمعية عبدالله بن ناصر الخالدي، بالاشتراك مع المدير العام لفرع وزارة التجارة بالمنطقة سامي بن سعود الرويلي، ومدير فرع مجموعة STC بالجوف المهندس محمد بن كامل الرويلي.
واستعرض سموه عدداً من الموضوعات ومن أهمها ما تقدمه الجمعية من دعم للمستفيدين خلال أزمة جائحة كورونا.
ووجه سموه بصرف دعم نقدي عاجل مقداره نصف مليون ريال للمستفيدين، كما أكد سموه أنه تماشيا مع توجيهات سمو أمير المنطقة وانسجاماً مع مبادرة سموه التي أطلقها من خلال حساب إمارة المنطقة ” أنا جالس في بيتي” أطلق صاحب السمو الملكي نائب أمير المنطقة رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالجوف مبادرة “لنسعدهم في بيتهم ” التي يتم من خلالها تقديم عدد من الخدمات التي تشمل خدمة الإنترنت بشكل مجاني لمستفيدي الجمعية لمدة 3 أشهر، وتقديم خدمات الشراء المباشر عن طريق الجمعية حسب احتياجات المستفيدين المختلفة وبما يحقق رغباتهم وإسعادهم في منازلهم وذلك بالتعاون مع عدة جهات تجارية وهي ( العثيم، وساكو، وإكسترا، وصيدليات الدواء) وسيتم الإعلان عن تفاصيل المبادرة وآلياتها من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مطلع الأسبوع القادم، ليتسنى لمستفيدي الجمعية الاستفادة منها.

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