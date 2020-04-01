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جامعة الجوف تدرب 1035 مستفيداً ومستفيدة من خلال 21 برنامجاً تدريباً عن بُعد

جامعة الجوف تدرب 1035 مستفيداً ومستفيدة من خلال 21 برنامجاً تدريباً عن بُعد

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جامعة الجوف تدرب 1035 مستفيداً ومستفيدة من خلال 21 برنامجاً تدريباً عن بُعد

جامعة الجوف تدرب 1035 مستفيداً ومستفيدة من خلال 21 برنامجاً تدريباً عن بُعد
http://almnatiq.net/?p=849227
المناطق - الجوف

أكدت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الجوف، استمرارها في تقديم البرامج التدريبية لأفراد المجتمع عن بُعد، وكشفت عن تنفيذ 21 برنامجاً تدريباً استفاد منه (1035) مواطناً ومواطنة خلال المدة الأخيرة من الفصل الجاري، فيما تعتزم تقديم (31) برنامجاً خلال الأيام القادمة.

وأوضح المشرف على عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر د. إبراهيم العلي ، أن البرامج المنفذة تأتي تعزيزاً لنشر ثقافة التدريب عن بُعد، والاستمرار في تقديمها في جميع المجالات اتساقاً مع الإجراءات التي اتخذتها الجامعة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، مشيراً إلى أن نوعية البرامج التدريبية المقدمة ساهمت في زيادة أعداد الملتحقين فيها، وأضاف أن عدد ساعات البرامج مختلفة تتراوح من ساعتين إلى أربع ساعات لكل برنامج، أبرزها برنامج الحجوزات الإلكترونية وطريقة التعامل معها، كيفية إعداد نموذج العمل التجاري، وتقنيات تطوير زراعة الزيتون بالمنطقة، والتجارة الإلكترونية، وإعداد رائد الأعمال الناجح، وطريقة التكيف مع الضغوط النفسية في بيئة العمل، وبرنامج تأثير الأجهزة الإلكترونية والإنترنت على الشباب وكيفية حمايتهم”.

وكشف د. العلي أن العمادة تعتزم تقديم مجموعة من البرامج التدريبية من أهمها برنامج تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، وإدارة الذات وفن قيادة الآخرين، والتلوث البيئي وأضراره، ومهارات التحفيز وإدارة فرق العمل، وفن التعامل مع مشكلات المراهقين، ودور المرأة التنموي في ظل رؤية المملكة 2030، وتعزيز الثقة بالنفس والصحة النفسية، والمنهج القرآني والنبوي في إدارة الأزمات، والأنواع المختلفة
للعدوى (للحامل والجنين).

كما يمكن لجميع المواطنين والمقيمين الاستفادة من تلك البرامج من خلال التسجيل في نظام التدريب والبرامج المجتمعية لجامعة الجوف، والاطلاع على كامل التفاصيل للانضمام والمشاركة.
يمكن.استعراض البرامج التدريبية والمجتمعية من خلال الرابط:https://bit.ly/2O3TEN9

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