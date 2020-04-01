فرع ” التجارة ” بجازان ولجنة الإصحاح البيئي بالعارضة ينفذون جولات رقابية مكثفة بمحافظة العارضة

المناطق - فضه عطيف

قامت الفرق الميدانية بفرع وزارة التجارة بمنطقة جازان ولجنة الإصحاح البيئي بمحافظة العارضة بجولة ميدانية لعدد من المراكز التجارية ومحلات المواد الغذائية؛ للتأكد من وفرة السلع وعدم التلاعب في الأسعار تزامناً مع أزمة كورونا، والتأكد من وفرة المواد الاستهلاكية والعذائية في منافذ البيع.

ورصدت الفرق واللجنة عدداً من التجاوزات وحرّرت بحقهم مخالفات فورية، وأكّدت للعاملين بالمحال أن المراقبة مستمرة والتجاوزات في رفع الأسعار أو التلاعب بالسلع أمر مرفوض، لافتة إلى أن العقوبات ستكون كبيرة ومشدّدة.

وكانت وزارة التجارة قد أكّدت الاستمرار في استقبال البلاغات والشكاوى طوال الـ 24 ساعة عبر تطبيق بلاغ تجاري على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو من خلال مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الإلكتروني للوزارة، فيما تواصل الفرق الرقابية بفروع الوزارة جولاتها الميدانية؛ للتأكّد من مدى التزام المنشآت التجارية والتموينية ومراكز الجملة والتجزئة بالتعليمات المحددة خلال هذه الفترة والوقوف على مخزونها الغذائي.

