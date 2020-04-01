احدث الأخبار

صرف أكثر من 6 ملايين ريال مكافآت لطلاب وطالبات تعليم منطقة تبوك
منطقة تبوك
 كيف تحافظ على لياقتك في الحجر المنزلي؟
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة الجوف يعقد اجتماعاً مرئياً بمدير الشؤون الصحية بالمنطقة
منطقة الجوف
 على هامش كورونا.. أجواء يناير تخيم على أمريكا وإيران بالعراق
أبرز المواد
 فرع ” التجارة ” بجازان ولجنة الإصحاح البيئي بالعارضة ينفذون جولات رقابية مكثفة بمحافظة العارضة
منطقة جازان
 جامعة الجوف تدرب 1035 مستفيداً ومستفيدة من خلال 21 برنامجاً تدريباً عن بُعد
منطقة الجوف
 نائب أمير منطقة الجوف يعقد اجتماعاً مرئياً بجمعية البر الخيرية ومديري فرع التجارة ومجموعة stc بالمنطقة
منطقة الجوف
 ساعات منع التجول بنجران .. رجال الأمن عينٌ ساهرة .. والسكان التزام وامتثال
منطقة نجران
 المملكة تشارك في الاجتماع الافتراضي للجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض للتنمية المستدامة
أبرز المواد
 إيداع أكثر من 110 ملايين ريال في حسابات مربي الماشية
أبرز المواد
 فرنسا : 502 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد
أبرز المواد
 “التقاعد” تعلن تمديد الصرف للمعاشات التقاعدية للمستفيدين المقرر إيقاف معاشاتهم
أبرز المواد
صرف أكثر من 6 ملايين ريال مكافآت لطلاب وطالبات تعليم منطقة تبوك

صرف أكثر من 6 ملايين ريال مكافآت لطلاب وطالبات تعليم منطقة تبوك

منطقة تبوك
كيف تحافظ على لياقتك في الحجر المنزلي؟

كيف تحافظ على لياقتك في الحجر المنزلي؟

أبرز المواد
نائب أمير منطقة الجوف يعقد اجتماعاً مرئياً بمدير الشؤون الصحية بالمنطقة

نائب أمير منطقة الجوف يعقد اجتماعاً مرئياً بمدير الشؤون الصحية بالمنطقة

منطقة الجوف
على هامش كورونا.. أجواء يناير تخيم على أمريكا وإيران بالعراق

على هامش كورونا.. أجواء يناير تخيم على أمريكا وإيران بالعراق

أبرز المواد

صرف أكثر من 6 ملايين ريال مكافآت لطلاب وطالبات تعليم منطقة تبوك

صرف أكثر من 6 ملايين ريال مكافآت لطلاب وطالبات تعليم منطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=849244
المناطق- تبوك:

أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك‬ ممثلة بإدارة الشوؤن المالية اليوم المكافآت الشهرية من الفصل الثاني للطلاب والطالبات بمدارس المنطقة بمبلغ (٦.٢٥٧.٧٣٣ ) ريالاً.
وأوضح مدير الشؤون المالية بتعليم تبوك عبدالله بن ظاهر البلوي أن هذه المكافآت تتضمن مدارس تحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة وإعانة أبناء المعلمين والمعلمات المتوفين وإعانة الطلاب بمدارس القرى النائية مشيراً إلى استكمال بقية مكافآت الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري خلال الأيام المقبلة بإذن الله.

روابط ذات صلة

بلدية حقل تواصل أعمال التطهير خلال أوقات منع التجول

بلدية حقل تواصل أعمال التطهير خلال أوقات منع التجول
توقيت أذان المغرب بمدينة تبوك يجمع بين انضباطية رجال الأمن والتزام السكان

توقيت أذان المغرب بمدينة تبوك يجمع بين انضباطية رجال الأمن والتزام السكان
تتضمن عدة مبادرات تطوعية … أمير تبوك يوجه بإطلاق حملة تحت عنوان “يداً بيد”

تتضمن عدة مبادرات تطوعية … أمير تبوك يوجه بإطلاق حملة تحت عنوان “يداً بيد”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*