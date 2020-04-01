صرف أكثر من 6 ملايين ريال مكافآت لطلاب وطالبات تعليم منطقة تبوك

المناطق- تبوك:

أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك‬ ممثلة بإدارة الشوؤن المالية اليوم المكافآت الشهرية من الفصل الثاني للطلاب والطالبات بمدارس المنطقة بمبلغ (٦.٢٥٧.٧٣٣ ) ريالاً.

وأوضح مدير الشؤون المالية بتعليم تبوك عبدالله بن ظاهر البلوي أن هذه المكافآت تتضمن مدارس تحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة وإعانة أبناء المعلمين والمعلمات المتوفين وإعانة الطلاب بمدارس القرى النائية مشيراً إلى استكمال بقية مكافآت الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري خلال الأيام المقبلة بإذن الله.