القطاعات الأمنية بالوجه تكثف حضورها خلال ساعات منع التجول

المناطق- تبوك:

كثفت القطاعات الأمنية بمحافظة الوجه حضورها ومتابعتها لتطبيق أمر منع التجول في يومه العاشر للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين .

حيث تمركز الأجهزة الأمنية في مداخل المحافظة و الشوارع والتقاطعات والميادين والنقاط الأمنية لتطبيق أمر منع التجول وخلو الشوارع من المركبات والمارة مع تجاوب المواطنين والمقيمين بالمحافظة والمراكز التابعة لها مع أمر منع التجول الذي يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

