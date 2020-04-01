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بر جازان توزع أكثر من 40 ألف كرتون من التمر بمحافظات المنطقة

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بر جازان توزع أكثر من 40 ألف كرتون من التمر بمحافظات المنطقة

بر جازان توزع أكثر من 40 ألف كرتون من التمر بمحافظات المنطقة
http://almnatiq.net/?p=849251
المناطق - فضه عطيف

وزعت جمعية البر الخيرية بجازان اليوم، أكثر من 40 الف كرتون من التمور الفاخرة وذلك لدعم الجمعيات الخيرية في محافظات ومراكز المنطقة .
وأوضح أمين الجمعية الشيخ محمد بن حسن العلاوي أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم الجمعيات بمحافظات المنطقة وسد احتياجات الأسر الضرورية والتخفيف من الآثار المترتبة من منع التجول على الفقراء والمساكين وغيرهم ممن يستحقون الدعم.
مشيرا إلى أن الجمعية وزعت خلال الشهرين الماضيين أكثر 400 سلة غذائية وصرف أكثر من 100 الف ريال على الأسر المحتاجة ومعدومي الدخل.
وأفاد أن الجمعية تواصل عملها” عن بعد ” لتلمس احتياجيات مستفيديها ، مقدما شكره للداعمين لدعمهم السخي لبرامج الجمعية سائلا الله ان يجزاهم خير الجزاء.

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