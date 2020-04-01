بالفيديو والصور.. “جوال منطقة الرياض” يرصد انتشار دوريات الأمن لتطبيق منع التجول في وادي الدواسر

وادي الدواسر - فالح الدوسري

كثفت دوريات الأمن بمحافظة وادي الدواسر جهودها في تطبيق منع التجول، وذلك بالانتشار الأمني في الطرقات وداخل الأحياء للقيام بجولاتها المعتادة، وإيقاف المركبات والأشخاص؛ للتأكد من أنهم من المستثنين أثناء منع التجول ، وبإشراف مباشر من قائد دوريات الأمن بمحافظة وادي الدواسر الرائد سعود بن صالح بن خميس وبدت شوارع محافظة وادي الدواسر خالية تمامًا من المواطنين والمقيمين.

ورصدت عدسة “جوال اخبار منطقة الرياض ” جهود الدوريات الأمنية التي تواصل جهودها لتطبيق الإجراءات، التي تهدف في المقام الأول لحماية حياة الجميع .

ووفق قرار منع التجول، فإن عقوبة المخالفة تصل في المرة الأولى إلى 10 آلاف ريال، وتتضاعف في المرتين الثانية، والثالثة ليتم الحبس مدة لا تزيد على 20 يومًا.

ودعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى البقاء في المنزل والتقيد بقواعد منع التجول.

وقالت الداخلية: حفاظًا على صحتكم وسلامتكم وأمنكم نأمل منكم البقاء في منازلكم والالتزام بالتعليمات التي وضعت من أجلكم. وتابعت: بقاؤكم في منازلكم يبرهن استشعاركم بالمسؤولية، صحتكم تهمنا وأمنكم واجبنا.

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