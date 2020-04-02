«التقاعد» تعلن تمديد الصرف للمعاشات التقاعدية للمستفيدين المقرر إيقاف معاشاتهم

«التقاعد» تعلن تمديد الصرف للمعاشات التقاعدية للمستفيدين المقرر إيقاف معاشاتهم

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«التقاعد» تعلن تمديد الصرف للمعاشات التقاعدية للمستفيدين المقرر إيقاف معاشاتهم

«التقاعد» تعلن تمديد الصرف للمعاشات التقاعدية للمستفيدين المقرر إيقاف معاشاتهم
http://almnatiq.net/?p=849273
المناطق_الرياض

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن تمديد صرف نصيب المستفيدين من المعاش التقاعدي لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من شهر مارس 2020م، والذي كان من المقرر إيقافه لعدم تزويد المؤسسة بالمستندات المؤيدة للصرف؛ وينطبق ذلك على حالات انتهاء الوكالة، وبلوغ سن 15 سنة وانتهاء الولاية أو بلوغ سن 21، مع تأكيد المؤسسة على ضرورة الاستفادة من هذه المهلة وتزويد المؤسسة بالمطلوب من خلال البوابة الإلكترونية لضمان استمرار صرف نصيبهم من المعاش التقاعدي.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً لحرص المؤسسة على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة و مراعاة مصالح العملاء وتيسير إجراءاتهم ومعاملاتهم لاسيما في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتقدم المؤسسة العديد من الخدمات الإلكترونية لعملائها من خلال بوابتها الإلكترونية وتطبيقها للأجهزة الذكية، مما يُمكن العملاء من تنفيذ خدماتهم بشكل ذاتي و تقديم معاملاتهم و متابعة حالتها، كما تتيح خدمات المؤسسة الإلكترونية لعملائها إرسال استفساراتهم واستشاراتهم التقاعدية بشكل إلكتروني ومباشر.

يذكر أن التحول الرقمي الذي شهدته المؤسسة منذ إطلاق إستراتجيتها 2022 مكّنها من مواجهة ظروف الجائحة والتحول إلى العمل عن بعد من خلال المشاريع والبرامج الرقمية المتكاملة التي أسهمت بإنجاز جميع المعاملات والخدمات المتعلقة بعملائها وتأدية أعمالها بأعلى مستويات الكفاءة والتميز.

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