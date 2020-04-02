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250 طبيبًا سعوديًا قرروا البقاء في فرنسا للمساعدة في أزمة “كورونا”.. والسفارة الفرنسية تشيد بهم

http://almnatiq.net/?p=849275
المناطق_الرياض

أكدت السفارة الفرنسية في الرياض، أن أكثر من 250 طبيباً سعودياً يشاركون في برنامج التخصص الفرنسي السعودي ، قرروا البقاء في فرنسا لمساعدة زملائهم في مكافحة جائحة فيروس كورونا الجديد

وقالت السفارة، في بيان، عبر صفحتها الرسمية على تويتر ، أن تلك الخطوة تؤكد روابط التعاون القوية للغاية بين البلدين، معبرة عن تقديرها وشكرها لتضامن الأطباء

وكانت فرنسا قد أعلنت حتى أمس الثلاثاء، تسجيل 499 حالة وفاة جديدة على أراضيها جراء وباء فيروس كورونا

وبذلك تبلغ حصيلة وفيات فيروس كورونا كوفيد 19 ، الإجمالية 3523 حالة، فيما وصل عدد الإصابات إلى 52128 حالة

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