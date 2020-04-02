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ترامب: سيكون لدينا فائض في أجهزة التنفس الصناعي

ترامب: سيكون لدينا فائض في أجهزة التنفس الصناعي
http://almnatiq.net/?p=849276
المناطق_وكالات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستكون لديها قريبا أجهزة تنفس صناعي أكثر مما تحتاج إليه، وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا

وأضاف ترامب أمس الأربعاء: “وسيكون هناك في نهاية المطاف ما يكفي من الأجهزة لإرسال بعضها إلى دول أخرى”

وتتطلع إدارته إلى تلبية النقص الحاد في معدات الحماية الشخصية وأجهزة التنفس اللازمة للاستجابة للفيروس التاجي، وسط شكوى العديد من حكام الولايات من نقص الأجهزة

وكان ترامب قد دعا المواطنين الأمريكيين إلى الالتزام بتوجيهات إدارته لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث تجاوز عدد المصابين به في البلاد الـ200 ألف، بالإضافة إلى 4454 حالة وفاة

يذكر أن الرئيس الأمريكي كان قد قال إن وصول عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في أمريكا إلى 100 ألف سيدل على أن إدارته قامت بعمل جيد!

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