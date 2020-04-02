الخطوط السعودية تعلن عن وظائف لحملة الثانوية فما فوق براتب 5000ريال

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أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن توفر وظائف شاغرة بمسمى (Specialist Aviation Admin/ مشرف طيران متخصص) لحملة الثانوية العامة فما فوق، للعمل في مدينة جدة وفق التفاصيل التالية:

الوصف الوظيفي:

مساعدة ودعم عمليات إدارة معايير الطيران والمشاركة في تحقيق أهدافها

يتم العمل تحت إشراف مباشر من خلال المساعدة في مهام وأنشطة محددة

الشروط:

سعودي الجنسية

المؤهل: ثانوية/ دبلوم/ درجة البكالوريوس في إدارة الطيران/ علوم الطيران/ القانون

العمل في مدينة جدة

المهارات المطلوبة:

التفكير التحليلي

مهارات التخطيط والتنظيم

مهارات الاتصال والتنسيق

العمل الجماعي

استخدام الحاسب الآلي

إدارة الوقت

معرفة السياسة والإجراءات

طريقة التقديم:

ترفق شهادات الخبرة والدورات التدريبية والسيرة الذاتية من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا)