الخطوط السعودية تعلن عن وظائف لحملة الثانوية فما فوق براتب 5000ريال

أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن توفر وظائف شاغرة بمسمى (Specialist Aviation Admin/ مشرف طيران متخصص) لحملة الثانوية العامة فما فوق، للعمل في مدينة جدة وفق التفاصيل التالية:
الوصف الوظيفي:
مساعدة ودعم عمليات إدارة معايير الطيران والمشاركة في تحقيق أهدافها
يتم العمل تحت إشراف مباشر من خلال المساعدة في مهام وأنشطة محددة
الشروط:
سعودي الجنسية
المؤهل: ثانوية/ دبلوم/ درجة البكالوريوس في إدارة الطيران/ علوم الطيران/ القانون
العمل في مدينة جدة
المهارات المطلوبة:
التفكير التحليلي
مهارات التخطيط والتنظيم
مهارات الاتصال والتنسيق
العمل الجماعي
استخدام الحاسب الآلي
إدارة الوقت
معرفة السياسة والإجراءات
طريقة التقديم:
ترفق شهادات الخبرة والدورات التدريبية والسيرة الذاتية من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا)
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