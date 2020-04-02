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في 4 خطوات.. كيف تقضي على التوتر أثناء العزل الصحي
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المناطق_متابعات

مع انتشار فيروس كورونا اتخذت غالبية دول العالم إجراءات صارمة تجاه مواطنيها، بينها العزل الصحي في المنازل.

تطبيق تلك الإجراءات قد يدفع إلى تعاظم التوتر والإكتئاب والقلق، لدى الأشخاص.

وأوردت صحيفة “الصن” البريطانية، أربعة نصائح لتخفيف التوتر والقلق، وهي:

– ابق على تواصل مع الأصدقاء

تأكد من البقاء على اتصال بأصدقائك قدر الإمكان. حتى إذا كنت عالقاً في المنزل، فهناك الكثير من الطرق للدردشة مع أصدقائك وعائلتك، دون أن تلتقي بهم بشكل شخصي.

ويعد الاتصال مع الآخرين والاطمئنان عليهم في هذه الظروف أكثر أهمية من أي وقت مضى، ويمكن أن يساعد في تخفيف الضغط الناجم عن أخبار انتشار الوباء.

– أقفل وسائل التواصل لفترة معينة

لا بأس بإيقاف وسائل التواصل الاجتماعي لبعض الوقت. من المغري جداً مشاهدة جميع المعلومات الواردة حول الفيروس.

لكن يجب عدم المبالغة بتتبع الأخبار التي قد تزيد من مشاعر القلق لديك. عوضاً عن ذلك يمكنك تفقد الأخبار عبر وسائل التواصل خلال أوقات محددة لمرة أو مرتين في اليوم فقط، وممارسة حياتك في المنزل بشكل طبيعي.

– حافظ على روتينك اليومي
قد يكون من الصعب البدء في قبول هذا الوضع الجديد، ولكن هذا الوضع قد يساعدك على بناء روتين جديد لنفسك.

الاستيقاظ وتناول الطعام والقيام بأشياء مألوفة في أوقات محددة يمكن أن يساعدك على الشعور بالتحكم بالموقف بشكل أكبر.

– عبّر عن مشاعرك
إذا كنت تشعر بصعوبة في التكيف مع أسلوب الحياة الجديد، حاول أن تعبر عن هذه المشاعر لأفراد العائلة والأصدقاء، فذلك سيخفف عنك ويخلصك من المشاعر السلبية.

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