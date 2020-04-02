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الصحة تعلن أسماء المرشحين للمطابقة لوظائف طبيب أسنان مقيم براتب 7000ريال

http://almnatiq.net/?p=849279
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الصحة عن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف أطباء الأسنان

وطلبت وزارة الصحة من المرشحين والمرشحات المتقدمين والمتقدمات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية على فئة: طبيب مقيم أسنان، والمعلن عنها خلال شهر فبراير 2020م، ولمدة أسبوعين لمراجعة أي من مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات، ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم الموافق 10/03/2020م، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 19/03/2020م، وذلك لمطابقة بياناتهم ومؤهلاتهم

ودعت المرشحين إلى اصطحاب أصول الوثائق التالية:

الهوية الوطنية، مع نسخة منها

وثيقة التخرج، مع نسخة منها، موضحًا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج

الحاصلون على المؤهلات الخارجية، يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي

شهادة الامتياز

شهادة التصنيف، وبطاقة التسجيل المهني سارية المفعول

الخبرات المسجلة عند التقديم إن وجدت

وأشارت الصحة إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم، واتضحت أحقيتهم في الترشح للمطابقة وفقًا لنقاط المؤهل، والأقدمية، والخبرات، مؤكدة أن مَنْ لم يحضر للمطابقة خلال الفترة المذكورة سيعد ذلك عدولًا منه عن رغبته في التوظيف

للاطلاع على أسماء المرشحين (هنا)

للاطلاع على أسماء المرشحات (هنا)

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