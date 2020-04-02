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ابتكار يرصد «كورونا» من صوت المريض كورونا

ابتكار يرصد «كورونا» من صوت المريض كورونا

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ابتكار يرصد «كورونا» من صوت المريض كورونا

ابتكار يرصد «كورونا» من صوت المريض كورونا
http://almnatiq.net/?p=849295
المناطق_الرياض

ابتكر باحثو جامعة كارنيغي ميلون في بنسلفانيا الأمريكية تطبيقًا يرصد الإصابة بفايروس «كورونا» حتى قبل ظهور الأعراض، بمجرد تحليل صوت المريض أو المشتبه في إصابته. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، يأتي التطبيق «كوفيد فويس ديتيكتور» مدعوما بالذكاء الاصطناعي لفحص أنماط التنفس ومعايير الصوت، لاسيما أن الفايروس يؤثر بقدر كبير على الرئتين. وقال رئيس الباحثين بنجامين سترينر: «يتطلب التطبيق أن يسعل الشخص عدة مرات مع قراءة الأبجدية.. ويعتمد على تقييم من 1-10، وكلما علا التقييم زاد احتمال الإصابة»

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