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حصيلة “قياسية” لوفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأميركية لليوم الثاني على التوالي

حصيلة “قياسية” لوفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأميركية لليوم الثاني على التوالي
http://almnatiq.net/?p=849296
المناطق_الرياض

سجلت الولايات المتحدة أعداد وفيات “قياسية” بسبب فيروس كورونا امس الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، بعد إعلان وفاة 884 شخصا في يوم واحد.
وسجلت وفاة 865 شخصا الثلاثاء، في الولايات المتحدة، بحسب أرقام جامعة جونز هوبكنز الأميركية، التي تعد مرجعا في متابعة انتشار الوباء عالميا.
وحتى الآن، توفي 4,757 أميركيا، بسبب الفيروس، أي نحو 10 بالمئة من إجمالي الوفيات المسجلة في العالم والتي يبلغ عددها نحو 47 ألف وفاة.
وكان نائب الرئيس الأميركي مايك بنس قال الأربعاء، إن النماذج التي حددها البيت الأبيض لتفشي فيروس كورونا المستجد تظهر البلاد على مسار شبيه بإيطاليا المتضررة بشدة.
وأعلنت إصابة 213 ألف أميركي بالفيروس، أي نحو الضعف بالنسبة لعدد الإصابات في إيطاليا البلد الثاني في القائمة بعد الولايات المتحدة، والذي سجل إصابة نحو 110 آلاف شخص، ووفيات لأكثر من 13 ألف شخص.
ويتجه العالم بسرعة إلى تسجيل المصاب رقم مليون بالمرض، بعد أن ارتفعت أعداد الإصابات المسجلة في 180 بلدا إلى 932,605.

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