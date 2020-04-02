3 نصائح تجنبك زيادة الوزن أثناء العزل الصحي

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يعاني الكثيرون من الإفراط في الطعام، مع العمل بالمنزل في ظل إجراءات العزل الصحي؛ لتعزيز فرص انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولتجنب زيادة الوزن ولكبح جماح الشهية، أوردت المدربة الأسترالية راتشيل أتارد في حديث مع صحيفة ديلي ميل البريطانية، النصائح:

１- تناول المزيد من الألياف.

يُنصح بتناول المواد الغذائية الغنية بالألياف مثل الفاكهة والخضار والخبز الكامل والشوفان والعدس والفول.

حيث إن السبب الأول الذي قد يثير الشعور بالجوع أكثر من المعتاد، هو عدم الحصول على ما يكفي من الألياف التي تتفكك بشكل اكثر بطئاً من العناصر الغذائية الأخرى، وهذا يعني أنها ستجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

وتوصي راتشيل بتناول حوالي 22 غرام من الألياف على الأقل يومياً للتقليل من الشعور بالجوع، وكلما ازدادت كمية الألياف، كلما خفت الرغبة بتناول الطعام.

2- التخلص من مقاومة هرمون البيتين

قد يكون الشعور بالجوع باستمرار ناجم عن مقاومة الجسم لهرمون البيتين الذي يعطي إشارة للدماغ للتوقف عن تناول الطعام بعد الشعور بالشبع.

وإذا كنت مقاوماً لهرمون البيتين فهذا يعني أن جسمك لم يعد يستجيب بشكل صحيح لهذا الهرمون، وهذا يزيد من الشعور بالحاجة لتناول الطعام طوال الوقت.

وتنصح راتشيل، بزيادة تناول البروتينات والألياف، وتخفيض كمية الكربوهدرات المصنعة والسكر، والتركيز على مستويات التوتر والاسترخاء لإصلاح ذلك.

3- الحفاظ على صحة الأمعاء

بالإضافة إلى تناول الأطعمة الصحية، توصي راتشيل بتناول مكملات بكتريا الأمعاء المفيدة (البروبيوتيك) وتناول الأطعمة الحيوية.

تشمل الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك، الأطعمة المخمرة مثل اللبن الرائب والمخلل وكذلك العدس والثوم والخوخ والبطيخ والبنجر والخرشوف.