قطر تسرح 40% من العاملين في مطار حمد الدولي

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فيما لا تزال الخطوط القطرية تسير بعض رحلاتها بنسبة إشغال أقل من 70%، كشف المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية القطرية، أن هناك تخفيضاً مؤقتاً بنسبة 40% من الموظفين في مطار حمد الدولي بسبب جائحة فايروس كورونا

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن المتحدث قوله: «إن التخفيضات حدثت في مختلف المجالات بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات وتجارة التجزئة وموظفي الخدمات الأرضية». وتم اتخاذ هذه الخطوة كاستجابة قصيرة الأجل في ضوء انخفاض عدد الركاب عبر المطار. وقال المتحدث إن الموظفين المتضررين إما يعملون في المنزل أو في إجازة أو يأخذون إجازة بدون أجر