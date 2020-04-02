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قطر تسرح 40% من العاملين في مطار حمد الدولي

قطر تسرح 40% من العاملين في مطار حمد الدولي
http://almnatiq.net/?p=849299
المناطق_الرياض

فيما لا تزال الخطوط القطرية تسير بعض رحلاتها بنسبة إشغال أقل من 70%، كشف المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية القطرية، أن هناك تخفيضاً مؤقتاً بنسبة 40% من الموظفين في مطار حمد الدولي بسبب جائحة فايروس كورونا

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن المتحدث قوله: «إن التخفيضات حدثت في مختلف المجالات بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات وتجارة التجزئة وموظفي الخدمات الأرضية». وتم اتخاذ هذه الخطوة كاستجابة قصيرة الأجل في ضوء انخفاض عدد الركاب عبر المطار. وقال المتحدث إن الموظفين المتضررين إما يعملون في المنزل أو في إجازة أو يأخذون إجازة بدون أجر

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