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منوعات

يفضح أشقاءه بمقاطع فيديو بسبب الميراث

يفضح أشقاءه بمقاطع فيديو بسبب الميراث
http://almnatiq.net/?p=849311
المناطق_متابعات

عاقبت محكمة، في رأس الخيمة في الإمارات، شاباً خليجياً، بتغريمه 1000 درهم، بعدما ثبت تهديده 4 من أشقائه عبر «واتساب»، والتشهير بحياتهم الشخصية، بسبب خلافات على الميراث. ووفق صحيفة «الإمارات اليوم»، اعترف المتهم أثناء التحقيقات أنه تشاجر مع أشقائه وشتمهم وهددهم مرات عدة ليحصل على نصيبه من ميراث أبيه، وحين راوغوه، أرسل إلى هواتفهم رسائل وعيد بأنه سيفضحهم بمقاطع فيديو معيبة ستسيء لهم وأبنائهم. وأقر بأنه نشر بعضها وكان سيستمر في النشر إذا لم يحصل على حقه، وبرر قائلاً: «كان غرضي إجبارهم على منحي بعض الامتيازات في الميراث كوني أصغرهم»

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