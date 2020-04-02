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منوعات

«اقتلوهم بالرصاص» رئيس الفلبين يهّدد مخالفي إجراءات العزل

«اقتلوهم بالرصاص» رئيس الفلبين يهّدد مخالفي إجراءات العزل
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المناطق_وكالات

حذر رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي الذين ينتهكون الإجراءات التي تتخذها الدولة لاحتواء
انتشار فيروس كورونا بأنهم قد يتعرضون لإطلاق النار عليهم إذا أثاروا المتاعب وقال إن التعرض بالإساءة للعاملين في المجال الطبي جريمة خطيرة لا يمكن التساهل بشأنها.

وقال دوتيرتي في خطاب بثه التلفزيون إن من الضروري بالنسبة للجميع التعاون واتباع إجراءات الحجر الصحي المنزلي في الوقت الذي تسعى فيه السلطات جاهدة لإبطاء العدوى والحيلولة دون انهيار المنظومة الصحية الهشة بالبلاد.

وسجلت الفلبين 96 حالة وفاة بفيروس كورونا و 2311 إصابة مؤكدة.

وبعد أن كان عدد الإصابات صغيرا في بادئ الأمر أصبح الآن بالمئات يوميا.

وقال دوتيرتي :الأوضاع تسوء. لذا فإنني أخطركم مرة أخرى بخطورة المشكلة وعليكم أن تنصتوا.. أوامري للشرطة والجيش هي أنه إذا كانت هناك اضطرابات … ورأيتم أن حياتكم في خطر جراء مواجهتهم لكم فاقتلوهم رميا بالرصاص.

وأضاف “هل هذا مفهوم؟ القتل.. سأدفنكم بدلا من أن تتسببوا في إثارة المتاعب”.

وجاءت تصريحاته بعد أن نشرت وسائل الإعلام تقارير عن اضطرابات وحدوث اعتقالات يوم الأربعاء لسكان في إحدى المناطق الفقيرة بمانيلا والذين كانوا يحتجون على نقص المساعدات الغذائية التي تقدمها الحكومة.

من جهته قال قائد الشرطة الوطنية اليوم إن الشرطة تدرك أن الرئيس يعبر عن جديته بشأن النظام العام وإن القوات لن تطلق النار على أحد.

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