أمانة العاصمة المقدسة تطهِّر حوش بكر والمسفلة وتعقِّم الشوارع داخلها

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تواصل أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الادارة العامه لشؤون البلديات تطهير وتعقيم الشوارع والميادين داخل الأحياء التي تم عزلها صحيًّا بمكة المكرمة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وبما يضمن السلامة والصحة العامة للجميع.

حيث قامت بلدية المسفلة الفرعيه أعمالها اليومية الوقائية بتعقيم وتطهير حي حوش بكر وحي المسفلة من خلال إعداد خطة عمل يومية لتنفيذ أعمال التعقيم والتطهير بمشاركة آليات مخصصة للتنظيف والغسيل والتعقيم إلى جانب أجهزة التنظيف والتعقيم المحمولة على الأكتاف.