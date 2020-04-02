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منوعات

أمانة العاصمة المقدسة تطهِّر حوش بكر والمسفلة وتعقِّم الشوارع داخلها

أمانة العاصمة المقدسة تطهِّر حوش بكر والمسفلة وتعقِّم الشوارع داخلها
http://almnatiq.net/?p=849313
المناطق_مكة

تواصل أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الادارة العامه لشؤون البلديات تطهير وتعقيم الشوارع والميادين داخل الأحياء التي تم عزلها صحيًّا بمكة المكرمة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وبما يضمن السلامة والصحة العامة للجميع.

حيث قامت بلدية المسفلة الفرعيه أعمالها اليومية الوقائية بتعقيم وتطهير حي حوش بكر وحي المسفلة من خلال إعداد خطة عمل يومية لتنفيذ أعمال التعقيم والتطهير بمشاركة آليات مخصصة للتنظيف والغسيل والتعقيم إلى جانب أجهزة التنظيف والتعقيم المحمولة على الأكتاف.

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