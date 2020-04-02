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تسليم مسكن من طابقين لعائلة مكونة من 13 فردًا تعاني ظروفًا صعبة بالعارضة

تسليم مسكن من طابقين لعائلة مكونة من 13 فردًا تعاني ظروفًا صعبة بالعارضة
http://almnatiq.net/?p=849321
المناطق_متابعات

قامت جمعية البر بمحافظة “العارضة” شرق منطقة جازان؛ وذلك بالتعاون مع جمعية بنيان بالرياض، بتسليم وحدة سكنية عبارة عن دورين لعائلة مكونة من 13 فردًا كانت تعاني ظروفًا معيشية صعبة.

وقال رئيس لجنة السكن بالجمعية، خالد جابر الجابري الذي قام بتسليم المسكن للأسرة يوم أمس الثلاثاء: إن الجمعية تعمل في كل الظروف بهدف توفير الأعمال الخيرية المنوطة بها لمستفيديها، ومنها المسكن المناسب، وخاصة في هذه الأيام العصيبة؛ وذلك بناء على توجيه ولاة أمرنا -حفظهم الله- الذين يولون المواطن كامل الاهتمام.

من جهتها، عبّرت الأسرة عن بالغ شكرها لجمعية البر بالعارضة ولـ”بنيان” على العمل الخيري الإنساني الذي قدماه؛ داعية الله -عز وجل- أن يحفظ هذا البلد المعطاء وولاة أمره، وأن يُديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار في جميع أرجائه.

يشار إلى أن جمعية البر بمحافظة العارضة، في وقت سابق، وبالتعاون مع وزارة الإسكان “الإسكان التنموي”، كانت قد سلمت عددًا من المواطنين من مستفيديها ومستفيدي الضمان الاجتماعي، عددًا من الوحدات السكنية في أبو عريش وجازان.

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