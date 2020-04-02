وزير الصحة الكويتي: شفاء حالة واحدة جديدة من كورونا المستجد

وزير الصحة الكويتي: شفاء حالة واحدة جديدة من كورونا المستجد

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وزير الصحة الكويتي: شفاء حالة واحدة جديدة من كورونا المستجد

وزير الصحة الكويتي: شفاء حالة واحدة جديدة من كورونا المستجد
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المناطق_الرياض

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح شفاء حالة واحدة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في دولة الكويت إلى 81 حالةً.
وقال في تصريح له اليوم ، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالة من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى.

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