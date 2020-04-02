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“السديس” يوجه بتقديم عبوات زمزم لمنسوبي القطاعات العسكرية والأمنية

“السديس” يوجه بتقديم عبوات زمزم لمنسوبي القطاعات العسكرية والأمنية
http://almnatiq.net/?p=849333
المناطق_مكة

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بجهود القطاعات العسكرية المرابطة خلال فترة حظر التجول بمكة المكرمة.

وأثنى خلال جولة ميدانية على جهود قطاع الأمن العام والمرور والحرس الوطني وقوات الطوارئ، مؤكداً أن ما يقومون به من جهد مشكور في حفظ الأمن وسلامة المواطنين والمقيمين ورعايتهم محل تقدير.

وقدم الرئيس العام عن شكره لمنسوبي القطاعات العسكرية بتقديم عبوات ماء زمزم تقديراً لجهودهم ودعماً لهم على ما يقومون به، مؤكداً أن جميع الجهود الاحترازية التي تقدمها الدولة تأتي بالتوجيهات السديدة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- التي تصب في مصلحة المواطن والمقيم وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

ودعا الله -عز وجل- أن يحفظ بلادنا من كل شر وأن يوفق قادتنا وولاة أمرنا لما فيه خير للبلاد ونفع للعباد.

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