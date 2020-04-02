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ما حقيقة الخبر المتداول عن ترحيل المقيمين في المملكة إلى بلادهم

ما حقيقة الخبر المتداول عن ترحيل المقيمين في المملكة إلى بلادهم
http://almnatiq.net/?p=849337
المناطق-يوسف المطيري

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة منسوبة للمديرية العامة للجوازات تزعم إمكانية ترحيل جميع المقيمين من مختلف الجنسيات إلى بلدانهم في حال طالت أزمة انتشار فيروس كورونا “كوفيد-19” في المملكة والعالم، مع التكفل بإجراءات السفر ومصاريفه.
وحرصاً من صحيفة المناطق على نقل الحقيقة فقد تبين أن الصورة المنتشرة والمنسوبة للجوازات زائفة ومفبركة، إذ لم تقم الجوازات في المملكة بإصدار أيَّ بيانٍ حول نيتها ترحيل الوافدين من المملكة.
وكانت مصدر مسئول بوزارة الداخلية قد أعلنت في 17 رجب الماضي عن تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً، وتعليق الرحلات الجوية إلى عدد من الدول.

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