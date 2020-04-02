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قائد “فيلق القدس” الإرهابي الإيراني يزور العراق ويشارك في اختيار رئيس للحكومة العراقية
http://almnatiq.net/?p=849340
المناطق-يوسف المطيري

أفادت صحيفة عراقية أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجديد العميد “إسماعيل قاآني”، زار بشكل سري بغداد ليلة الثلاثاء-الأربعاء، حيث التقى مع الكتل البرلمانية الشيعية في البرلمان، في محاولة لفرز مرشح متفق عليه لرئاسة الحكومة العراقية، يتماشى مع المصالح الإيرانية في البلاد.
وقالت المصادر إن قاآني التقى يوم أمس الأربعاء في مدينة النجف، برجل الدين الشيعي “مقتدى الصدر”، زعيم أكبر الكتل في البرلمان العراقي، وأشارت تلك المصادر ومن بينها صحيفة “الأخبار” إن لزيارة قاآني دلالات أهمها، أن “الملف العراقي” لا يزال بيد فيلق القدس الإرهابي.
جدير بالذكر، أن إيران سارعت إلى الإعلان عن زيارة قاآني للعراق، لتبدد الشائعات المتداولة، بأنه قُتل في هجوم نُسب إلى الاحتلال الإسرائيلي شُن ليلة الثلاثاء-الأربعاء، على مدينة حمص في سوريا،
وكان اسماعيل قاآني قد عُيّن قائدا لقوة قدس، عقب استهدف الولايات المتحدة لسليماني، حين خروجه من مطار بغداد، خلال زيارة كان يجريها إلى هناك قبل عدة أشهر.

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