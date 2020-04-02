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البحرين.. 241 من حالات كورونا قادمة من إيران و112 من دول أخرى

البحرين.. 241 من حالات كورونا قادمة من إيران و112 من دول أخرى
http://almnatiq.net/?p=849345
المناطق_وكالات

أفادت وزارة الصحة البحرينية، اليوم، بأن عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) القادمة من الخارج بلغ 353 حالة حتى اليوم، وأن أكثر هذه الحالات هي لحالات قادمة من إيران بعدد وصل حتى 241 حالة بنسبة بلغت 68%.

وأشارت إلى أن عدد الحالات القادمة من دول أخرى بلغ 112 حالة، وهي موزعة كالتالي: 57 حالة قادمة من المملكة المتحدة، و12 حالة قادمة من جمهورية مصر العربية، و8 حالات قادمة من جمهورية ألمانيا الاتحادية، و8 حالات قادمة من الجمهورية العراقية، و27 حالة من دول أخرى؛ مشيرة إلى أن عدد الحالات المؤكدة المخالطة لحالات قائمة قادمة من الخارج بلغ 218 حالة؛ فيما بلغ عدد الحالات المتعافية حتى اليوم من مجموع الإجمالي 337 حالة.

وشددت وزارة الصحة البحرينية على أنها حريصة على إطلاع كافة أفراد المجتمع بأعداد كل الحالات وتحديثاتها وكذلك الإعلان عن الحالات القائمة ومصادر مخالطتها بكل شفافية؛ حرصًا على صحتهم وسلامتهم، داعيةً الجميع إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا ومصلحة المواطنين وعدم إثارة الخوف من خلال إطلاق الشائعات والتي قد تعرض صاحبها للمساءلة القانونية؛ مهيبةً بالجميع أهمية استقاء المعلومات حول كل ما يتعلق بالتعامل مع فيروس كورونا (كوفيد 19) من مصادرها الرسمية الصحيحة.

وأكدت وزارة الصحة أنها مستمرة في جهودها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بتكثيف كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وإخضاع المواطنين القادمين من الخارج للفحوصات المختبرية اللازمة تحت إشراف طاقم طبي متخصص، وبناءً على نتائج الفحوصات يتم نقلهم لأحد مراكز الحجر الصحي الاحترازي أو مراكز العزل والعلاج وفقًا للإرشادات وللمعايير المعتمدة من قِبَل منظمة الصحة العالمية.

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