احدث الأخبار

وزير الخارجية الأمريكي: تورط دبلوماسيين إيرانيين باغتيال معارض إيراني في تركيا أمر مقلق
أبرز المواد
 البحرين.. 241 من حالات كورونا قادمة من إيران و112 من دول أخرى
أبرز المواد
 900 ألف يفقدون وظائفهم في إسبانيا
أبرز المواد
 “السديس” يوجه بتقديم عبوات زمزم لمنسوبي القطاعات العسكرية والأمنية
أبرز المواد
 مؤسسة النقد تحث جهات التمويل على تقديم خدماتها عبر بوابة «تمويل»
أبرز المواد
 قائد “فيلق القدس” الإرهابي الإيراني يزور العراق ويشارك في اختيار رئيس للحكومة العراقية
أبرز المواد
 ما حقيقة الخبر المتداول عن ترحيل المقيمين في المملكة إلى بلادهم
أبرز المواد
 دراسة: هذا هو “العارض الصحي الأبرز” للإصابة بكورونا
أبرز المواد
 وزير الصحة الكويتي: شفاء حالة واحدة جديدة من كورونا المستجد
أبرز المواد
 تسليم مسكن من طابقين لعائلة مكونة من 13 فردًا تعاني ظروفًا صعبة بالعارضة
أبرز المواد
 وفاة 15500 شخص بكورونا في 237 مدينة إيرانية
منوعات
 أمانة العاصمة المقدسة تطهِّر حوش بكر والمسفلة وتعقِّم الشوارع داخلها
أبرز المواد
وزير الخارجية الأمريكي: تورط دبلوماسيين إيرانيين باغتيال معارض إيراني في تركيا أمر مقلق

وزير الخارجية الأمريكي: تورط دبلوماسيين إيرانيين باغتيال معارض إيراني في تركيا أمر مقلق

أبرز المواد
البحرين.. 241 من حالات كورونا قادمة من إيران و112 من دول أخرى

البحرين.. 241 من حالات كورونا قادمة من إيران و112 من دول أخرى

أبرز المواد
900 ألف يفقدون وظائفهم في إسبانيا

900 ألف يفقدون وظائفهم في إسبانيا

أبرز المواد
“السديس” يوجه بتقديم عبوات زمزم لمنسوبي القطاعات العسكرية والأمنية

“السديس” يوجه بتقديم عبوات زمزم لمنسوبي القطاعات العسكرية والأمنية

أبرز المواد

وزير الخارجية الأمريكي: تورط دبلوماسيين إيرانيين باغتيال معارض إيراني في تركيا أمر مقلق

وزير الخارجية الأمريكي: تورط دبلوماسيين إيرانيين باغتيال معارض إيراني في تركيا أمر مقلق
http://almnatiq.net/?p=849355
المناطق-الرياض

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في وقت متأخر أمس الأربعاء، إن التقارير عن تورط دبلوماسيين إيرانيين في اغتيال معارض إيراني على الأراضي التركية مقلقة.
وأضاف بومبيو في تغريدة على موقع تويتر، أن “الدبلوماسيين الإيرانيين عملاء إرهاب، وقد ارتكبوا اغتيالات وتفجيرات عديدة في أوروبا خلال العقد الماضي”.
يذكر أن السلطات التركية وبتوجيه من الرئيس اردوغان حاولت التكتم على جريمة اغتيال المعارض الإيراني ” مسعود مولوي وردنجاني” بأيدي مخابرات “الملالي” في إسطنبول في شهر نوفمبر الماضي.

روابط ذات صلة

البحرين.. 241 من حالات كورونا قادمة من إيران و112 من دول أخرى

البحرين.. 241 من حالات كورونا قادمة من إيران و112 من دول أخرى
900 ألف يفقدون وظائفهم في إسبانيا

900 ألف يفقدون وظائفهم في إسبانيا
“السديس” يوجه بتقديم عبوات زمزم لمنسوبي القطاعات العسكرية والأمنية

“السديس” يوجه بتقديم عبوات زمزم لمنسوبي القطاعات العسكرية والأمنية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*