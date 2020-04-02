وزير الخارجية الأمريكي: تورط دبلوماسيين إيرانيين باغتيال معارض إيراني في تركيا أمر مقلق

المناطق-الرياض

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في وقت متأخر أمس الأربعاء، إن التقارير عن تورط دبلوماسيين إيرانيين في اغتيال معارض إيراني على الأراضي التركية مقلقة.

وأضاف بومبيو في تغريدة على موقع تويتر، أن “الدبلوماسيين الإيرانيين عملاء إرهاب، وقد ارتكبوا اغتيالات وتفجيرات عديدة في أوروبا خلال العقد الماضي”.

يذكر أن السلطات التركية وبتوجيه من الرئيس اردوغان حاولت التكتم على جريمة اغتيال المعارض الإيراني ” مسعود مولوي وردنجاني” بأيدي مخابرات “الملالي” في إسطنبول في شهر نوفمبر الماضي.