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تضاعف أعداد المستفيدين من خدمات تطبيق “سكني” خلال فترة الاحترازات الصحيّة

تضاعف أعداد المستفيدين من خدمات تطبيق “سكني” خلال فترة الاحترازات الصحيّة

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تضاعف أعداد المستفيدين من خدمات تطبيق “سكني” خلال فترة الاحترازات الصحيّة

تضاعف أعداد المستفيدين من خدمات تطبيق “سكني” خلال فترة الاحترازات الصحيّة
http://almnatiq.net/?p=849367
المناطق - واس

سجّل تطبيق برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، تضاعفاً في أعداد المستفيدين من الخدمات والحلول المتنوعة التي يتيحها، محققاً أرقاماً قياسية خلال الأسبوعين الماضيين تحديداً، وذلك بالتزامن مع الاحترازات الصحيّة التي أعلنت عنها الجهات المعنية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، إذ تجاوز متوسط العمليات اليومية في التطبيق أكثر من ألفي عملية مختلفة، كما بلغ إجمالي عدد متصفحي المشاريع المتاحة للحجز عبر التطبيق أكثر من 57,700 زيارة.
وأوضح “سكني” في بيان صحافي، أن البرنامج مستمر في تقديم خدماته للأسر الراغبة في التملك بالاستفادة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها على مدار الساعة عبر قنواته ومنصاته المختلفة التي تشمل التواصل عبر خدمة “راسلنا” عبر موقع “سكني” أو الاتصال على مركز العناية بالمستفيد 199090، والإجابة على استفسارات المواطنين عبر حساب العناية بالمستفيد في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك في إطار حرص البرنامج على تسهل استفادة المواطنين من الخيارات السكنية والحلول التمويلية دون الحاجة لزيارة مكاتب خدمة المستفيدين أو أحد فروع الوزارة.
ويُوفر تطبيق “سكني” للأجهزة الذكيّة منصّة إلكترونية لمعاينة واختيار الأراضي السكنية، والوحدات السكنية من الشقق والفلل والتاون هاوس بأسعار تتراوح ما بين 250-750 ألف ريال في جميع مناطق المملكة تمتاز بتكامل البنية التحتية وتوافر المواقع المخصصة للخدمات والمرافق العامة، بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات والتسهيلات التي من شأنها تمكين المستفيدين من الحصول على الخيار السكني المتوافق مع رغباتهم وقدراتهم بكل سهولة ويسر، بهدف رفع نسب التملك إلى 70% بحلول 2030.

كما يتيح تطبيق “سكني” التسجيل الإلكتروني ومعرفة حالة الاستحقاق فورياً للأسر التي تنطبق عليها شروط الدعم السكني، والاختيار الإلكتروني الفوري للوحدات السكنية دون الحاجة إلى الانتظار، واستعراض الخيارات والمشاريع وتفاصيلها من حيث مواقعها ونماذجها وأسعارها، والحصول على العروض التمويلية على المشاريع واختيار الجهة التمويلية الأنسب، وحجز واختيار الأراضي المجانية وتوقيع العقود إلكترونياً، علاوة على تقديم خدمة “المستشار العقاري” والتسجيل المباشر في برنامج تحمل ضريبة القيمة المضافة، وغيرها من الخدمات الأخرى.
ويوفّر “سكني” جميع الخيارات والحلول السكنية لمستفيديه، والتي تشمل الوحدات السكنية ضمن مشاريع الوزارة الجاهزة وكذلك المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين ضمن الضواحي السكنية حول المملكة والتي تضم نحو 72 مشروعاً توفّر نحو 130 ألف وحدة سكنية متنوعة، والأراضي السكنية، والقروض العقارية المدعومة التي تتيح الاستفادة من شراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، والبناء الذاتي، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من المبادرات والخدمات الأخرى مثل القرض الإضافي الحسن للمدنيين والعسكريين، وتحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، ودعم تجديد المسكن، والتسجيل في خدمة المستشار العقاري واستعراض أفضل الخيارات التمويلية وغيرها من الخدمات الأخرى التي يحرص برنامج “سكني” على توفيرها للمواطنين المستفيدين لتسهيل تملّكهم ورفع نسبته تماشياً مع أهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 .

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