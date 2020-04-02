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"للتعرف عن بعد على محطات "معرض الحوار"

مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يطلق صفحة تفاعلية “حوار افتراضي”

مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يطلق صفحة تفاعلية “حوار افتراضي”
http://almnatiq.net/?p=849373
المناطق - الرياض

أطلق معرض الحوار التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني  حملة “حوار افتراضي” وهي صفحة تفاعلية  عن بعد تعكس محطات المعرض ،  يمكن من خلالها الاطلاع على جوانب المعرض دون الحضور الى مقر المركز .
يهدف المعرض من الجولة الافتراضية الوصول للفئات المستهدفة لتستمر التوعية بقيم الحوار تحت شعار “حوار بلا جوار”، للتأكيد على أهمية الحوار في هذه الظروف التي تتطلب تباعد اجتماعي بما لا يؤثر على النسيج المجتمعي من حيث الترابط والتواصل الجيد.
وتبدأ اولى جولات المعرض  بمحطة لبنات الحوار التي تستعرض قيم ومعلومات أسياسية يقوم عليها الحوار، وتحتوي  على عرض لعدد من القيم بأساليب مختلفة، ثم سؤال للزوار عن تعريف الحوار الناجح وأهم ركائز الحوار، وتعرض الجولة فيديو لموقف تظهر فيه قيمة الثقة لإظهار أهميتها في استمرارية وقوة العلاقات،
كما يتم من خلال الصفحة استعراض معلومات عن لغة الجسد وما تمثله في عملية الحوار، ومعلومات عن علم التداني الذي يشير للمسافة بين الأشخاص حسب الموقف والعلاقة.
ويستمر المعرض بالجولات الافتراضية لتغطية مواضيع المعرض التي تعنى بالحوار وقيم الحوار المتمثلة في الوسطية الاعتدال والتسامح ..

 

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