وزارة الصحة: تكليف الموظفين المجازين خارج مناطق عملهم بالمباشره بالمناطق الموجودين فيها

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وجهت وزارة الصحة مديريات الشؤون الصحية بالمناطق بتكليف موظفيها الذين تعذر وجودهم في مقار عملهم الأساسي وموجودين بمناطق آخرى إما بسبب إجازة أوغيره، بالعمل بالمراقق الصحية بالمناطق الموجودين فيها.

جاء ذلك في تعميم أصدره وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية عبدالرحمن بن عبدالله العبيان، أكد فيه أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ولوجود بعض الموظفين من منسوبي الصحة في مناطق بعيدة عن مقار أعمالهم الأساسية، إما بسبب الإجازة أو نحوه، ولوجود تعليمات تمنع انتقال المواطنين بين مناطق المملكة.

وأكد العبيان، أن ذلك التوجيه يأتي للاستفادة من جميع الكوادر الموجودين، مع أهمية إحاطة مراجعهم بذلك.