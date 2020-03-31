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الأمير تركي بن طلال يتابع أعمال مركز القيادة والتحكم بصحة عسير

الأمير تركي بن طلال يتابع أعمال مركز القيادة والتحكم بصحة عسير
http://almnatiq.net/?p=849380
المناطق - أبها

استعرض صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة “كورونا” بالمنطقة ، أعمال مركز القيادة والتحكم في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، إذ تابع سموه عمل ست منصات يقوم عليها المركز لمتابعة وتحليل تطورات أزمة كورونا وتنفيذ الأعمال الوقائية والعلاجية في جميع المنشآت الصحية وفق أحدث الأساليب العالمية في حصر ومنع تفشي أي وباء.
وأكد أمير منطقة عسير في حديثه مع قادة صحة عسير العمل على سياسة الإخماد للسيطرة على جائحة كورونا مع تعزيز للنماذج العالمية، ووضع خطة عمل عاجلة في المنطقة تكفل سرعة التعامل وتخفيف أي آثار متوقعة للفيروس، موجها سموه شكره وتقديره لجميع العاملين في القطاع الصحي على عملهم الوطني والإنساني خلال الأزمة.
من جهته قدم مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة خالد بن عايض عسيري شرحاً عن أعمال صحة عسير، متناولا جميع الاحتمالات المتوقعة وطريقة التعامل معها وفق إستراتيجية وزارة الصحة في السيطرة التامة على انتشار الوباء، ورفع جاهزية جميع القطاعات الصحية بكوادر بشرية طبية متخصصة تتجاوز ٩ آلاف ممارس صحي، مشيراً إلى استمرار عمليات الإمداد والتجهيزات الطبية بكل سلاسة، وتوفر جميع الاحتياجات الصحية لخدمة المواطنين والمقيمين، مؤكداً توفر جميع التجهيزات الطبية، تتصدرها غرف العناية المركزة التي تصل إلى ٢٧٨ سريرا، مع أسطول إسعافي مجهز بلغت طاقته ١٦٧ سيارة إسعاف مجهزة.
عقب ذلك تجول سمو أمير منطقة عسير في أقسام المديرية العامة للشؤون الصحية، اطلع خلالها على الأعمال التي تقوم بها فرق العمل في القطاعات الصحية والإدارية.

 

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