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لا فصل للكهرباء.. وتعويض مالي عند انقطاع التيار

لا فصل للكهرباء.. وتعويض مالي عند انقطاع التيار
http://almnatiq.net/?p=849384
المناطق - متابعات

كشفت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أنه يحق للمستهلك الحصول على تعويض مالي في حال تكرار الانقطاع الكهربائي لأكثر من 4 مرات خلال السنة الميلادية، إذا تجاوز الانقطاع في كل مرة 4 ساعات.
وأوضحت الهيئة أن التعويضات تتم آليا عن طريق الشركة السعودية للكهرباء.
وأضافت الهيئة عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الخميس) ردا على أحد المغردين: «في حال تقدمك بشكوى للشركة ولم تقتنع بالرد أو لم یتم حلها، فیمكنك التقدم بشكوى للهيئة من خلال الموقع: ecra.gov.sa مع أھمیة كتابة رقم الشكوى لدى الشركة».
يذكر أن الشركة السعودية للكهرباء عمدت إلى تأجيل فصل الخدمة الكهربائية تضماناً مع الإجراءات الاحترازية الراهنة، وبالإمكان التواصل مع الشركة من خلال موقع «تويتر» عبر حسابها «[email protected]»، أو بالاتصال على 920001100 لمزيد من التفاصيل.

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