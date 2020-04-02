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“التجارة” تغلق معملًا غير مرخص تديره عمالة وافدة ينتج معقمات مغشوشة ويزور تاريخ صلاحيتها

“التجارة” تغلق معملًا غير مرخص تديره عمالة وافدة ينتج معقمات مغشوشة ويزور تاريخ صلاحيتها

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“التجارة” تغلق معملًا غير مرخص تديره عمالة وافدة ينتج معقمات مغشوشة ويزور تاريخ صلاحيتها

“التجارة” تغلق معملًا غير مرخص تديره عمالة وافدة ينتج معقمات مغشوشة ويزور تاريخ صلاحيتها
http://almnatiq.net/?p=849390

داهمت الفرق الرقابية لوزارة “التجارة” منتصف ليلة البارحة بالتعاون والتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة الرياض وأمانة منطقة الرياض والهيئة العامة للغذاء والدواء معملاً غير مرخص تديره عمالة وافدة من جنسية عربية يغش في تصنيع المعقمات والزيوت العطرية ومستحضرات التجميل وتزوير تاريخ صلاحيتها.
وأغلقت الوزارة المعمل والمستودعات التابعة له في الرياض وذلك بعد عمليات بحث وتحري عن المقر المذكور استمرت لمدة 14 ساعة.
كما تم ضبط وحجز الكميات والأدوات المستعملة في الغش، واستدعت الوزارة مالك المعمل للمساءلة وأحالت العمالة المخالفة من جنسية عربية إلى الجهات المعنية لمعاقبتهم وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.
ويأتي ذلك امتداداً لجهود وزارة “التجارة” والجهات المعنية لضبط السلع المغشوشة والمقلدة وضبط مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وإيقاع العقوبات النظامية عليهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، بالإضافة إلى التشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة لبلدانها والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري.
وحثت وزارة “التجارة” عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المخالفات التجارية من خلال تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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