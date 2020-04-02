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الجمارك تُحبط تهريب أكثر من 2.5 مليون حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية “أسقف مستعارة”

الجمارك تُحبط تهريب أكثر من 2.5 مليون حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية “أسقف مستعارة”

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الجمارك تُحبط تهريب أكثر من 2.5 مليون حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية “أسقف مستعارة”

الجمارك تُحبط تهريب أكثر من 2.5 مليون حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية “أسقف مستعارة”
http://almnatiq.net/?p=849394
المناطق - الرياض

تمكّنت الجمارك السعودية بالميناء الجاف في مدينة الرياض من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغ عددها أكثر من (2.5) مليون حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في إرسالية وردت من خلال الميناء عبارة عن ألواح من الأسقف المستعارة.

وقال سعادة وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن علي النعيم: وردت لجمرك الميناء الجاف بالرياض إرسالية عبارة عن “ألواح أسقف مستعارة” محمولة على إحدى الحاويات، وعند القيام بإجراءات التفتيش على الشُحنة من خلال الوسائل الآلية والحيّة عُثر على تلك الكمية مُخبأة في تجاويف داخل الألواح أُعدّت بطريقة فنية لغرض التهريب، مبينًا أنه جرى بعد ضبط الممنوعات التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مستقبلي هذه الكمية وعددهم 4 أشخاص، حيث ضُبطوا جميعًا داخل المملكة.  

وشدد النعيم على حرص الجمارك السعودية وسعيها المتواصل في التصدي لمحاولات تهريب المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها عبر المنافذ الجمركية ومؤكدًا في الوقت نفسه أن الجمارك السعودية عبر جميع منافذها البرية والبحرية والجوية تواصل عملها الدؤوب؛ لتحقيق أهم ركائز استراتيجيتها المتمثل ذلك في تعزيز إنفاذ الأنظمة والقوانين لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، مشيرًا في هذا الصدد إلى الدعم اللامحدود الذي تجده الهيئة العامة للجمارك من القيادة الرشيدة وذلك بدعم جميع المنافذ الجمركية بالوسائل الحديثة التي تساعد في الكشف عن مثل هذه المضبوطات.

 

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