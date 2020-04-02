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“هدف” يودع 8.2 مليون ريال للمنشآت المستفيدة من برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات لشهر مارس

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“هدف” يودع 8.2 مليون ريال للمنشآت المستفيدة من برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات لشهر مارس

“هدف” يودع 8.2 مليون ريال للمنشآت المستفيدة من برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات لشهر مارس
http://almnatiq.net/?p=849398
المناطق - واس

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) 8.2  مليون ريال في الحسابات البنكية لـ 983 منشأة في القطاع خاص، تمثل نسبة الدعم المالي لشهر مارس للمنشآت المستفيدة من برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات؛ حيث يتحمل البرنامج نسبة من أجور السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص، بعد تسجيلهم في البرنامج.

ويهدف برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين، ورفع مساهمة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، ضمن بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، ورفع مهارات من هم على رأس العمل ببرامج تدريبية عن طريق منصة دروب، وتدريب على رأس العمل وتدريب لدى جهات تدريبية معتمدة بما يتلاءم مع احتياج السوق.

وتمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف عن طريق البرنامج إلى 36  شهرًا، بمعدل %30  من الراتب الشهري للسنة الأولى، و %20للسنة الثانية، و%10 للسنة الثالثة من الدعم، كما يتم زيادة نسبة للدعم تصل إلى%10  دعم إضافي، عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المناطق الغير رئيسية والمحافظات الأقل كثافة سكانية، وكذلك في حال كان حجم المنشأة50  عامل فأقل.

وبحسب ضوابط البرنامج، فإن الحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم4  آلاف ريال، والحد الأعلى من الأجر 15 آلاف ريال، المعلن من خلال البرنامج والمقيد كأجر في سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأتاح “هدف”، للمنشآت أربعة خطوات ميسرة للتسجيل والاستفادة من البرنامج، تبدأ بتسجيل المنشأة في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) www.taqat.sa، وتفعيل حساب “برامج دعم التوظيف” من قائمة برامجنا، ثم تقديم بيانات الإعلان الوظيفي بعد اختيار نوع العمل “برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات” ورفعها على صفحة البوابة، ليتسنى للباحثين والباحثات عن عمل التقديم على الوظيفة، وفي الخطوة الرابعة بعد اكتمال مرحلة التوظيف، يتم انضمام المنشأة للبرنامج واحتساب الدعم.

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