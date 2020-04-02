محارب المطيري يرفع شكره للقيادة الرشيدة بمناسبة ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة بأمانة الشرقية

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رفع الأستاذ مدير عام الشؤون الإدارية والمالية محارب بن منصور بن ناصر المطيري بأمانة المنطقة الشرقي، الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة – حفظها الله – بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته إلى المرتبة الرابعة عشر على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بأمانة المنطقة الشرقية، مُعبراً عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية.

وأعرب الأستاذ محارب المطيري عن شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبد الله بن حمد الحقيل، على دعمه ومساندته، كما قدم شكره أيضا لمعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير على تحفيزه ودعمه له وكافة منسوبي أمانة المنطقة الشرقية، سائلاً المولى – عز وجل – أن يُعينه على أداء مهامه.