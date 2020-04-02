احدث الأخبار

أكثر من 190 جولة رقابية لبلدية الدلم للحد من إنتشار فيروس كورونا
منطقة الرياض
 أمير الجوف يطلع على جهود فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة للوقاية من كورونا
منطقة الجوف
 النفط يقفز 33% بعد اتصال ترامب مع ولي العهد
أبرز المواد
 تحت رعاية أمير منطقة الجوف.. انطلاق حملة ” مجتمع واعي “
منطقة الجوف
 واشنطن تعلن نقل أنظمة دفاعية إلى العراق
أبرز المواد
 المملكة تدعو إلى عقد اجتماع عاجل لدول أوبك+ ومجموعة من الدول الأخرى
أبرز المواد
 محلل: قادة البيت الشيعي وافقوا على تدخل “قاآني” لفرض مرشح رئاسة الوزراء في العراق
أبرز المواد
 اتصال هاتفي بين ولي العهد والرئيس الأمريكي ناقش أوضاع أسواق الطاقة في العالم
أبرز المواد
 %25 من المصابين بفيروس كورونا لا تظهر عليهم أي أعراض
أبرز المواد
 أكثر من نصف مليون إصابة بفيروس كورونا في أوروبا
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يصدر عددا من القرارات والتعديلات الهيكلية والتنظيمية بديوان الامارة
منطقة جازان
 وفاة طفل وإصابة 4 بحريق شقة بضاحية الدمام
المنطقة الشرقية
أكثر من 190 جولة رقابية لبلدية الدلم للحد من إنتشار فيروس كورونا

أكثر من 190 جولة رقابية لبلدية الدلم للحد من إنتشار فيروس كورونا

منطقة الرياض
أمير الجوف يطلع على جهود فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة للوقاية من كورونا

أمير الجوف يطلع على جهود فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة للوقاية من كورونا

منطقة الجوف
النفط يقفز 33% بعد اتصال ترامب مع ولي العهد

النفط يقفز 33% بعد اتصال ترامب مع ولي العهد

أبرز المواد
تحت رعاية أمير منطقة الجوف.. انطلاق حملة ” مجتمع واعي “

تحت رعاية أمير منطقة الجوف.. انطلاق حملة ” مجتمع واعي “

منطقة الجوف

أمير منطقة جازان يصدر عددا من القرارات والتعديلات الهيكلية والتنظيمية بديوان الامارة

أمير منطقة جازان يصدر عددا من القرارات والتعديلات الهيكلية والتنظيمية بديوان الامارة
http://almnatiq.net/?p=849425
جازان - فضة عطيف

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، اليوم عددا من القرارات، بإجراء تنظيمات وتعديلات هيكلية وإدارية بديوان الإمارة، تنفيذًا لما صدر عن مجلس الوزراء مؤخرا .
وتضمنت القرارات إلغاء إدارتين عامتين، مع انتقال اختصاصاتها وموظفيها إلى إدارات أخرى، حيث تم إلغاء الإدارة العامة للمتابعة بالكامل ، ونقل النشاط المتعلق بالقيام بحملات تفتيشية، ومراقبة سير العمل في الجهاز، وفحص الشكاوى إلى وحدة المراجعة الداخلية والتي ترتبط بسمو أمير المنطقة ، واستحداث إدارة الشؤون القانونية ونقل التحقيقات الأولية التي تكشف عنها الرقابة إليها ويكون ارتباطها بسمو أمير المنطقة ، ونقل مراقبة انتظام الموظفين إلى إدارة الموارد البشرية المرتبطة بالإدارة العامة للشؤون الادارية والمالية.
كما ألغيت كذلك الإدارة العامة للتخطيط والتطوير، واستحداث إدارة الموارد البشرية ونقل النشاط المتعلق بتطوير الموارد البشرية اليها ، وترتبط بالإدارة العامة للشؤون الادارية والمالية، ونقل التطوير التنظيمي إلى وحدة التميز المؤسسي ، إذ جاء في القرار إنشاء وحدة إدارية جديدة بمسمى “إدارة التميز المؤسسي” ، ويكون ارتباطها بالإدارة العامة للشؤون الادارية والمالية .
كما أصدر سمو أمير منطقة جازان قرار بتكليف كلا من :
-الموظف شوقي بن علي عثاثي مديرا لإدارة الشؤون القانونية.
-الموظف توفيق بن محمد لبينه مديرا لإدارة تطوير الموارد البشرية.
-الموظف سلطان بن عبدالله حمدي مديرا لوحدة التميز المؤسسي.
ومن جانبهم عبر الموظفون المكلفون عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان ولسمو نائبه، على هذه الثقة لما فيه تطوير وتنظيم آلية العمل بديوان الامارة ، وذلك بتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله-، سائلين المولى عزوجل التوفيق لخدمة الدين والوطن والمواطن.

روابط ذات صلة

تسليم مسكن من طابقين لعائلة مكونة من 13 فردًا تعاني ظروفًا صعبة بالعارضة

تسليم مسكن من طابقين لعائلة مكونة من 13 فردًا تعاني ظروفًا صعبة بالعارضة
بر جازان توزع أكثر من 40 ألف كرتون من التمر بمحافظات المنطقة

بر جازان توزع أكثر من 40 ألف كرتون من التمر بمحافظات المنطقة
فرع ” التجارة ” بجازان ولجنة الإصحاح البيئي بالعارضة ينفذون جولات رقابية مكثفة بمحافظة العارضة

فرع ” التجارة ” بجازان ولجنة الإصحاح البيئي بالعارضة ينفذون جولات رقابية مكثفة بمحافظة العارضة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*