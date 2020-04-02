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أكثر من نصف مليون إصابة بفيروس كورونا في أوروبا

أكثر من نصف مليون إصابة بفيروس كورونا في أوروبا
http://almnatiq.net/?p=849432
المناطق - وكالات

سجلت عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أوروبا أكثر من نص مليون شخص أي أكثر من نصف إجمالي الإصابات في العالم.

وبلغت عدد الإصابات في أوروبا أكثر من 508271 إصابة بينها 34571 وفاة، لتصبح أوروبا بذلك القارة الأكثر تأثرا بوباء كوفيد-19، بحسب إحصائيات الوكالة الفرنسية، في حين سجلت عدد الإصابات في العالم رسميا حتى اليوم الخميس 952171 حالة و48320 وفاة.

وتعتبر إيطاليا وإسبانيا أكثر الدول الأوروبية تضررا. ومع ذلك، فإن هذا العدد لا يعكس سوى جزء صغير من العدد الفعلي للإصابات، حيث تختبر العديد من البلدان الآن فقط تلك الحالات التي تتطلب رعاية في المستشفى.

إيطاليا بحسب آخر الإحصائيات أمس الأربعاء بلغ عدد الإصابات 110574، في حين بلغ عدد الوفيات 13155.
إسبانيا بلغ عدد الإصابات بالفيروس اليوم الخميس 110238 إصابة، أما عدد الوفيات فبلغ 10003 وفاة، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة.
ألمانيا عدد المصابين وصل في آخر الإحصائيات الخميس بحسب بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية إلى 73522 شخصا، والوفيات إلى 872.
فرنسا عدد المصابين وصل في آخر إحصائيات الأربعاء إلى 56989 والوفيات 4032 شخصا.
سويسرا سجلت الخميس أكثر من 18 ألف إصابة بكورونا والوفيات تتجاوز الـ400.
بلجيكا بلغ حتى الآن حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 15348، و1011 حالة وفاة.
هولندا، أكد المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة (RIVM) الخميس بلغت حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد، 14697 إصابة و1339 شخصا.
كما سجلت العديد من الدول الأوربية ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وسجلت بريطانيا 33718 حالة وعدد الوفيات ارتفع حتى الآن إلى 2921 حالة، بحسب وزارة الصحة.

بالمقابل تشهد الولايات المتحدة تفجرا كبيرا في أعداد المصابين، وبلغت أكثر من 215 ألف شخص.

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