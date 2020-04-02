محلل: قادة البيت الشيعي وافقوا على تدخل “قاآني” لفرض مرشح رئاسة الوزراء في العراق

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أفاد المحلل السياسي هشام الهاشمي، اليوم الأربعاء (1 نيسان 2020)، بموافقة قادة الكتل السياسية الشيعية على تدخل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اسماعيل قاآني، بمسألة حسم المرشح لرئاسة الحكومة العراقية.

وقال الهاشمي في تغريدة بموقع تويتر إن “قيادات من البيت السياسي الشيعي اعترضت على اختيار رئيس جمهورية العراق لعدنان الزرفي، لأنهم لا يقبلون بفرض إرادة برهم صالح عليهم، وهو من خارج البيت الشيعي”.

وأوضح الهاشمي أن “الأخبار تواترت أنهم قبلوا بتدخل الجنرال اسماعيل قاآني، وهو مسؤول عسكري إيراني، لفرض ارادة ايران في اختيار مرشح رئيس الوزراء”.

وأمام عدنان الزرفي، الذي كلفه رئيس الجمهورية في 16 من آذار الماضي بتشكيل الكابينة الحكومية الجديدة للعراق، وبموجب المادة 76 من الدستور العراقي، شهر واحد يبدأ من يوم تكليفه، لنيل ثقة مجلس النواب لتشكيلته الحكومية.

يشار إلى أن تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون أعلنا في وقت سابق، معارضتهما تكليف الزرفي بتشكيل الكابينة الحكومية الجديدة.