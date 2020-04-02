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المملكة تدعو إلى عقد اجتماع عاجل لدول أوبك+ ومجموعة من الدول الأخرى

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، سعياً للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية

المملكة تدعو إلى عقد اجتماع عاجل لدول أوبك+ ومجموعة من الدول الأخرى

المملكة تدعو إلى عقد اجتماع عاجل لدول أوبك+ ومجموعة من الدول الأخرى
http://almnatiq.net/?p=849445
المناطق - واس

تود المملكة العربية السعودية الإشارة إلى ما بذلته خلال الفترة الماضية من جهود للوصول إلى اتفاق في مجموعة (أوبك +) لإعادة التوازن في سوق النفط، حيث قامت بحشد التأييد لذلك من 22 دولة ، من دول (أوبك +) إلا أنه تعذر الوصول إلى اتفاق لعدم الحصول على الإجماع.
وتدعو المملكة إلى عقد اجتماع عاجل لدول أوبك+ ومجموعة من الدول الأخرى، بهدف السعي للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية.
وتأتي هذه الدعوة في إطار سعي المملكة الدائم في دعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي وتقديراً لطلب فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وطلب الأصدقاء في الولايات المتحدة.

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