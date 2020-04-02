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واشنطن تعلن نقل أنظمة دفاعية إلى العراق

واشنطن تعلن نقل أنظمة دفاعية إلى العراق
http://almnatiq.net/?p=849447
المناطق - وكالات

أعلنت واشنطن، الخميس، نقل أنظمة دفاعية إلى العراق، لحماية قوات التحالف الدولي ومن ضمنها القوات الأمريكية في البلاد.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، بيل أوربان، في بيان: “الولايات المتحدة تنقل أنظمة دفاعية إلى العراق لحماية العراقيين وقوات التحالف الدولي والقوات الأمريكية من التهديدات الجوية المتنوعة التي شهدتها قواعد عراقية تستضيف تلك القوات”.

وبحسب “رويترز” قال مسؤول أمريكي، أمس، إن معلومات المخابرات الأمريكية تشير إلى هجوم محتمل تدعمه إيران على القوات والمنشآت الأمريكية في العراق، وأن الهجوم لن يكون على غرار الضربة الصاروخية التي شنتها طهران في العراق في يناير الفائت.

وأضاف المسؤول أن المخابرات الأمريكية تتتبع خيوطا منذ فترة بشأن هجوم محتمل تشنه إيران أو قوى تدعمها، ولم يكشف المصدر عن توقيت الهجوم أو أهدافه على وجه الدقة.

وفي السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من أمس الأربعاء إن لديه معلومات تشير إلى أن “إيران أو وكلاءها يخططون لتنفيذ هجمات على القوات والممتلكات الأمريكية في العراق”، مهددا أن طهران ستدفع ثمنا باهظا إن وقعت هذه الهجمات.

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