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تحت رعاية أمير منطقة الجوف.. انطلاق حملة ” مجتمع واعي “

تحت رعاية أمير منطقة الجوف.. انطلاق حملة ” مجتمع واعي “

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تحت رعاية أمير منطقة الجوف.. انطلاق حملة ” مجتمع واعي “

تحت رعاية أمير منطقة الجوف.. انطلاق حملة ” مجتمع واعي “
http://almnatiq.net/?p=849450
المناطق - الجوف

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، انطلاقة اليوم حملة “مجتمع واعي” بالمنطقة، التي تنفذها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة وعدد من الجمعيات الخيرية والجهات التطوعية، وتهدف لمكافحة تفشي فايروس كورونا.
ويشارك في الحملة مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة وجمعية الجوف للخدمات الطبية، وجمعية سمح ، وجمعية ديم الصحية، وفرع جمعية الشيخ سليمان الراجحي الخيرية ، وبإشراف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأوضح مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة نايل بن عبدالعزيز الرويلي أن اللجنة الخاصة بالحملة التي تم تشكيلها ستنفذ أعمالها عبر ثلاثة اتجاهات هي “الصحي والإغاثي والطبي”، كما ستعمل على إطلاق مبادرات وبرامج متنوعة لأبناء المنطقة والمقيمين فيها للمساهمة في مكافحة فايروس كورونا، مؤكداً أن المبادرات ستشمل جميع مدن ومحافظات وقرى المنطقة حسب أولويات الاحتياج – بإذن الله – لضمان وصول هذه الخدمات للمحتاجين والمساهمة في التوعية والعمل المجتمعي.
وعبر الرويلي عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على حرصهم ومتابعتهم لكل ما فيه خدمة المواطن والمقيم خلال هذه الأزمة.

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