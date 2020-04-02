النفط يقفز 33% بعد اتصال ترامب مع ولي العهد

المناطق - الرياض

وسعت أسعار النفط مكاسبها لأكثر من 33 بالمائة خلال تعاملات اليوم الخميس، بدعم تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن احتمالية خفض حاد لإنتاج الخام.

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة عبر “تويتر” أنه تحدث مع ولي العهد السعودي بشأن انهيار أسعار النفط، متوقعاً أن تتفق روسيا والسعودية على خفض إنتاج النفط بنحو 10 ملايين برميل يومياً أو أكثر.

وكان ترامب قال إنه يتوقع أن تتوصل السعودية وروسيا إلى اتفاق في غضون أيام قليلة من شأنه إنهاء حرب الأسعار، مع الإشارة إلى أنه تحدث مع مسؤولي البلدين.

وأضاف ترامب كذلك أنه قد يجتمع مع كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات النفط الأمريكية، حيث يتوقع مناقشة مجموعة من الخيارات لمساعدة الصناعة وسط ضربة حادة تلقاها الطلب على الخام جراء تفشي الكورونا الذي يعيق النشاط الصناعي.

ومن جهة أخرى، توقع مسح حديث ارتفاع إنتاج منظمة أوبك بنحو 150 ألف برميل يومياً خلال شهر مارس/آذار وسط تداعيات انهيار الاتفاق بين المنظمة والحلفاء.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، استقر إنتاج الولايات المتحدة النفطي خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس/آذار قرب مستوى قياسي.

وبحلول الساعة 2:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 33.1 بالمائة ليصل إلى 32.96 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مايو/آيار بنحو 30.1 بالمائة مسجلاً 26.43 دولار للبرميل.