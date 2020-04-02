أمير الجوف يطلع على جهود فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة للوقاية من كورونا

المناطق - الجوف

استعرض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، استعدادات وخطط فرع الهيئة العامة لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة والجاهزية للتعامل مع أي طارئ ، والتأكد من توفير الخدمات الطبية الإسعافية خلال الفترة الحالية والإجراءات التي اتخذها الفرع، للوقاية من فايروس كورونا ومدى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

جاء ذلك خلال الاجتماع المرئي الذي عقده سموه مع مدير عام الفرع الدكتور تيمور بن شكر الله جان ، حيث استمع سموه لتقرير عن أعداد البلاغات والقدرة والكفاءة على التعامل معها، مطلعاً سموه على الجهود التوعوية والإرشادية لإدارة الفرع مع المواطنين ومدى التقيد بالتعليمات، وجهود التطوع والمتطوعين من خلال إدارة التطوع بفرع الهيئة بالمنطقة .

وأعرب سموه عن شكره لمدير ومنسوبي الفرع على جهودهم المبذولة في هذا الجانب، حاثاً الجميع لمواصلة الجهد لتقديم أفضل الخدمات لأبناء المنطقة والمقيمين فيها .