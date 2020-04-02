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أكثر من 190 جولة رقابية لبلدية الدلم للحد من إنتشار فيروس كورونا

أكثر من 190 جولة رقابية لبلدية الدلم للحد من إنتشار فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=849458
المناطق-الدلم

نفذت بلدية محافظة الدلم أكثر من 190 جولة رقابية ميدانية على المحلات التجارية وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID -19).

وأوضح رئيس البلدية المهندس سليمان بن عبدالله العايد إنه تم تخصيص 19 معدة وآلية للإصحاح البيئي، فيما بلغت معدات وآليات النظافة المستخدمة 37 آلية، كما قامت البلدية بتطهير 745 موقعاً، وغسل وتعقيم 347658م2 من الشوارع والأرصفة والساحات والميادين ، و أكثر من 3800 حاوية تم غسلها وتعقيمها .

وبين المهندس سليمان العايد أن البلدية أصدرت خلال هذة الفترة 420 إشعاراً ومخالفة، و 16 شهادة صحية و 19 رخصة محل تجاري و 18 رخصة إنشائية ، وتم إغلاق 64 بلاغاً جرى استقبالها عبر نظام البلاغات البلدية (940) .

وناشد ملاك المنشآت التجارية بضرورة اتباع التعليمات والالتزام بها، والتعاون مع الجهات الحكومية لوقاية المجتمع من فيروس كورونا، وضرورة التقيد بوضع الكمامات وارتداء القفازات والتعقيم والتطهير والتهوية في أثناء تحضير الأطعمة ومناولتها، والمحافظة على النظافة الشخصية ونظافة المحل.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات صحية يجدونها في المطاعم أو المحلات على الرقم الموحد للبلاغات 940 ، مؤكداً أن جميع البلاغات ستجد كل العناية والاهتمام من قبل مسؤولي البلدية.

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