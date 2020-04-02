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بلدية القريات تقوم بأكثر من 455 جولة رقابية وتخالف 61 محل
http://almnatiq.net/?p=849461
المناطق - الجوف

نفذت بلدية محافظة القريات خلال الاسبوع الحالي أكثر من 455 جولة على الأسواق للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وتم مخالفة 61 محلا تجارياً ، وإنذار أكثر من 20 محلاً، إضافة إلى تعقيم اكثر من 4200 موقعاً تم من خلالها تطهير الأرصفة وواجهة المحلات.
وقامت البلدية بمصادرة كميات من الأطعمة والمواد الغذائية المجمدة في أحد المحلات التي ثبت عدم ملائمتها والتزامها بالاشتراطات الصحية إضافة إلى سوء النظافة داخل المحل.
واوضح رئيس البلدية المهندس سميحان الشمري أن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي بتوجيهات ومتابعة امير منطقة الجوف الامير فيصل بن نواف ومتابعة حثيثة من امين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان ، في التعامل مع فيروس كورونا الجديد والحد من انتشاره وحفاظاً على صحة وسلامة الجميع، وتوفير أقصى درجات الوقاية للمواطنين والمقيمين، مبيناً استمرار هذه الحملات للتأكد من التزام المتاجر بالاشتراطات الصحية، وتطبيق أشد العقوبات على المخالفين، داعياً المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن اَي مخالفة عبر هاتف الطوارئ 940 على مدار الساعة.

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